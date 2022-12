Comment réduire l’écart entre l’école et l’entreprise ? On en parlait ce vendredi à Mont-Saint-Guibert

Grâce à cette initiative de Go2REVE et de l’association d’entreprises Alliance Centre BW, les divers intervenants du monde de l’enseignement ont insisté sur l’importance de la mise en pratique dans l’entreprise des connaissances apprises à l’école. Il est apparu aussi utile d’aider davantage les jeunes à trouver des stages, par exemple par le biais de la mise sur pied d’un salon avec un maximum d’entreprises issues de l’Alliance Centre BW. Et de parler non plus de stage d’observation, mais bien de journées en entreprise ou de journées de formation.

Anne-France Pottier, initiatrice de la Smile School de l’Axisparc, n’a pas manqué de relever tout l’intérêt des jeunes fréquentant son initiative: "Grâce à leur présence dans le business center du parc d’affaires, ces jeunes sont directement plongés dans la vie quotidienne des entreprises, essentiellement des PME ici. Pour eux, le mastodonte de l’entreprise est complètement démystifié". Et d’autres de mettre en valeur l’extraordinaire initiative de la société brabançonne wallonne Odoo qui promène son bus dans les écoles.

De son côté, la ministre de l’Éducation, Caroline Désir, a souligné l’intérêt de cette formule originale, une première pour elle. "Les relations entre l’école et l’entreprise sont complexes", a-t-elle précisé, tout en admettant l’amélioration nécessaire de la transition entre l’enseignement et l’entreprise: "Ce sont deux univers différents. Le monde de l’éducation a pour but de former de futurs citoyens. La coopération doit donc être renforcée. Il importe de redonner du sens à l’apprentissage".

Un fossé profond…

Plusieurs enseignants ont cependant mis le doigt sur le fossé profond existant entre le monde professionnel où les mots rentabilité, efficacité et réalité sont la norme, et l’étudiant confronté à des contraintes pédagogiques de moins en moins exigeantes.

La ministre soutient avec vigueur l’intégration des jeunes dans les entreprises, un monde bien différent de l’école. Cependant, aujourd’hui, des enseignants relèvent que les notions d’effort, de travail, d’organisation et de rigueur ne sont plus vraiment au cœur du processus d’apprentissage dans les trois premières années d’humanités, moment où les jeunes adolescents ont besoin de cadre.

Caroline Désir demande régulièrement de la bienveillance aux directions et aux enseignants afin d’éviter un taux d’échec trop important, tout en se positionnant dans la gestion des examens et des évaluations. Cependant, la ministre socialiste n’a pas voulu polémiquer sur la diminution des exigences en termes d’évaluation et le fait qu’aujourd’hui, le nombre de jeunes désireux de s’engager dans un processus d’enseignement technique ou professionnel diminue régulièrement.

"Normal, vu le taux de réussite dans les premières années d’humanités générales, peu de jeunes sont incités à voir autre chose. La démocratisation des études veut que tout le monde sorte de rhétorique. Notre enseignement a tendance à ne former que des généralistes qui, régulièrement, patinent ensuite dans leur choix professionnel", conclurent en substance quelques enseignants que l’on sentait remontés…