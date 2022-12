"Notre association réalise ce type de calendriers tous les deux ans, rappelle Jacques Vanderbist, le président. Nous avons commencé en 2015. Cette édition-là et celles de 2017 et de 2019 présentaient des illustrations de vues anciennes du village. Celle de 2021 recensait des photos de sentiers et de ruelles avec leurs plaques descriptives. Cette fois, nous avons voulu innover. D’où ces 17 vues aériennes des différentes parties du village".

Effectivement, le travail est réussi. Même si Google Maps existe, chaque habitant du village peut ainsi admirer, de manière précise et détaillée, son habitation vue du ciel.

"Il y a plusieurs mois, le Wavrien Michaël De Broqueville, de Live Emotions Studio, a offert ses services et ses compétences, venant avec son drone. L’ensemble du travail a nécessité quatre heures de tournage", explique Paul Felon, autre administrateur de l’ASBL, tout en précisant qu’il s’agit d’un véritable travail d’équipe. Car la distribution dans les 815 boîtes aux lettres du village a été effectuée par les différents membres de l’association en personne.

Outre le fait que ce calendrier fasse la part belle en termes de visibilité aux commerçants corbaisiens et des alentours, il se veut aussi didactique. Chaque mois a reçu un QR code renvoyant à un morceau d’histoire du village. "Grâce au travail de Justin Davaux, il suffit de le scanner et chacun aboutit alors sur le site de notre association. Là, il est possible de lire le résultat des recherches d’Yvan Palange sur divers aspects historiques et insolites de la vie du village au cours des derniers siècles. Yvan a effectué de phénoménales recherches pendant d’incalculables heures", explique Paul Felon, toujours aussi motivé avec ses compères de l’association, afin de dynamiser la vie de son village.

Des exemplaires supplémentaires du calendrier peuvent être obtenus en fonction du stock disponible en s’adressant au président de l’ASBL, Jacques Vanderbist ( jacques.vanderbiste@outlook.com).