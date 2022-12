Mont-Saint-Guibert veut un distributeur de billets dans le centre de la commune

Depuis plusieurs mois, les autorités communales, bourgmestre en tête, se battent afin de disposer d’un distributeur d’argent liquide. "La situation de notre commune est particulière car les activités y sont morcelées, explique Julien Breuer (MSG Co-Hé-sion), le maïeur. Parc d’affaires de 100 000 mètres carrés de bureaux situé juste à côté de la cité universitaire, l’Axisparc dispose d’un distributeur de cash. Mais il est isolé à l’extrémité du village et un véhicule est nécessaire afin de s’y rendre. Nous comptons trois villages et de nombreux commerces, mais plus aucun distributeur de cash dans le centre bourg. La politique de rationalisation des agences a été très défavorable à notre commune qui a vu trois banques s’en aller en une décennie."

Les autorités communales ont bien essayé d’activer la clause du contrat de gestion de bpost. Mais la SA de droit public se réfugie derrière la présence d’un distributeur dans le parc d’affaires. Ensuite, une motion sur la fracture bancaire et numérique pour les personnes plus âgées a été envoyée au ministre régional Willy Borsus ainsi qu’au ministre fédéral Pierre-Yves Dermagne. Ce dernier a confié que des négociations sur les distributeurs de billets neutres existaient et que la suppression du distributeur de l’Axisparc résoudrait le problème.

« Nous continuons à plancher... »

"Nous avons aussi suggéré une modification du contrat de gestion de bpost. Cependant, j’ai peu d’espoir que cela aboutisse. Nous avons aussi proposé un emplacement, le bâtiment de l’ancien Mister Cash de la banque Axa qui a quitté le territoire communal depuis sa fusion avec l’agence de Genappe."

Pour Mont-Saint-Guibert, la présence d’un distributeur à l’Axisparc est donc une force vu son utilité pour les entreprises et les employés de celles-ci. Mais aussi une faiblesse et une contrainte, car il empêche la Commune de mettre des leviers en place et d’en imposer un dans le centre bourg.

"Nous continuons à plancher sur le problème, sans que nous ne puissions présenter de solution à l’heure actuelle. Malheureusement, une solution pour disposer d’un distributeur dans le centre bourg guibertin serait que celui de l’Axisparc disparaisse…", conclut le bourgmestre.