Reformer une forêt ancestrale à l'Axisparc de Mont-Saint-Guibert

"Evitez de planter en ligne. Donc, pas de conception humaine", conseille Dorian Dumonceau de la société Urban Forest lorsque les travailleurs des entreprises arrivaient sur le terrain munis de leurs bottes. "Ici, à côté, nous avons effectué la même opération en 2019. Regardez où en est la croissance de tous ces arbres et arbustes ! Il n’y aura aucun élagage. Et si une branche casse, nous ne la ramassons pas. La nature doit reprendre totalement ses droits afin de devenir un véritable sanctuaire et retrouver la forêt ancestrale."

« Dix fois plus rapide, vingt fois plus de biodiversité et trente fois plus de densité »

Urban Forest est une société spécialisée dans la création de forêts urbaines participatives 100% naturelles et rapides selon la méthode Miyawaki. Cette méthode permet de reconstituer des écosystèmes forestiers sur des surfaces réduites. Ces forêts procurent de nombreux services écosystémiques, améliorent le cadre de vie et nécessitent très peu d’entretien. "Dix fois plus rapide, vingt fois plus de biodiversité et trente fois plus de densité", ajoute Dorian Dumonceau.

"La Commune de Mont-Saint-Guibert est également partenaire de cette action concrète pour la planète faisant partie du programme de reforestation “Plant your business tree”, poursuit Véronique Forget de l’Alliance Centre BW. Créer une forêt urbaine est un exemple d’initiative permettant d’enclencher une transition vers un meilleur équilibre entre activité économique et écologie. Parallèlement, planter massivement des arbres à Madagascar avec l’ONG Graine de vie permet une compensation plus importante de nos émissions de CO2 et apporte un soutien indispensable aux populations locales victimes des dérèglements climatiques."

Une trentaine de sociétés ont participé aux plantations. Parmi celles-ci, la société Agifin. "Notre métier réside dans la consultance patrimoniale et entrepreneuriale. Dans nos valeurs, la durabilité a beaucoup d’importance, explique le Guibertin Bruno Ferrier, fondateur et associé. Il nous semble aussi opportun de nous intégrer dans notre environnement et de nous inscrire dans ce projet local. Même à toute petite échelle, cette initiative est bénéfique pour la planète. Il est important d’y participer, d’autant que nous sommes tous les jours plongés dans l’environnement de l’Axisparc."