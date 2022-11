Dans la limite des stocks disponibles, trois arbustes maximum par ménage seront disponibles à l’arrière de la maison communale. Les espèces disponibles sont: alnus glutinosa (aulne glutineux), carpinus betulus (charme commun), cornus mas (cornouiller mâle), cornus sanguinea (cornouiller sanguin), corylus avellana (noisetier), euonymus europaeus (fusain d’Europe), prunus spinosa (prunellier sauvage), ribes rubrum (groseillier à grappes), rubus idaeus (framboisier) et viburnum opulus (viorne aubier).

L’administration communale souligne "l’utilité des haies afin de créer des zones d’intimité dans les jardins ou délimiter une propriété et protéger contre le vent. Atout contre l’érosion, la haie développe la biodiversité en constituant un refuge pour animaux, plantes et insectes. D’autre part, elle régule le climat et accueille les oiseaux, insectes butineurs et même les petits mammifères".

Pour permettre cette biodiversité, il est intéressant de planter des haies mixtes, composées donc de plusieurs essences, propices à l’installation d’un petit écosystème. Les haies absorbent du carbone et participent activement à la lutte contre le changement climatique. "En effet, planter 1 km de haie stocke 550 à 900 tonnes équivalents carbone sur un siècle."

Les Guibertins seront gâtés ce samedi car, l’après-midi, de 14h à 17 h, la locale Écolo distribuera aussi des arbres, en l’occurrence des petits fruitiers. Des groseilliers, des cassissiers et des framboisiers seront disponibles en face de Radis et Compagnie, près de la place Saint-Jean, dans le quartier de la gare.