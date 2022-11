La dotation au CPAS de Mont-Saint-Guibert reste inchangée

"Grâce à ces subsides, nous avons pu engager, dans un premier temps, une personne à temps plein, actuellement engagée au CPAS pour 1/5e temps, commente Françoise Duchateau, présidente du CPAS. Il s’agit d’un Ukrainien qui vit à Mont-Saint-Guibert depuis sa plus tendre enfance. Il a permis d’offrir un accueil personnalisé et chaleureux aux Ukrainiens, qui pouvaient échanger dans leur propre langue."

Les dépenses de fonctionnement restent stables, si ce n’est la multiplication par 4 du coût du prix de l’énergie. D’un total de quelque 205 000 €, deux emprunts ont été contractés pour financer l’achat de logements.

D’autre part, l’aide sociale est en augmentation. Elle comprend l’indexation du montant du RIS, subsidié à 55%, et celle de l’aide équivalente octroyée aux ressortissants ukrainiens cependant subsidiée à 125 %. Un montant conséquent est aussi prévu afin de faire face aux factures d’énergie des citoyens et aux frais d’hébergement en maison de repos. Les différents services d’aide aux familles – aide ménagère, titres-services et taxi social – sont maintenus.

"Notre volonté est aussi de poursuivre les collaborations avec nos partenaires publics ou privés: art. 27, ISBW, ASD, ASBL CADO, Saint-Vincent-de-Paul, livraison de repas à domicile, épicerie sociale, organisation des permanences juridiques, cours de gymnastique pour les aînés…", souligne également Françoise Duchateau.

Au niveau du personnel, l’année 2022 a été marquée par l’engagement d’un agent administratif et l’entrée en fonction de la directrice financière partageant son temps avec l’administration communale. Un agent administratif a également été engagé de manière temporaire à 1/5e temps afin d’apporter une aide aux assistantes sociales dans la gestion des dossiers des Ukrainiens.

Le personnel du CPAS est actuellement composé d’un directeur général à temps partiel, d’une directrice financière à 1/4e temps, d’un agent administratif à temps partiel secondant le directeur général et s’occupant du service d’aide aux personnes, d’un comptable à temps partiel attaché à la directrice financière, de quatre personnes pour le service social et du chauffeur du taxi social. Quant au service des aides ménagères et des titres-services, il est composé de 9 personnes (5,5 équivalents temps plein).