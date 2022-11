Mont-Saint-Guibert : un verger a été planté à l’Axisparc

"Un beau verger avec de belles courbes", n’hésite pas à souligner Gatien Lambert, de l’Axisparc, qui a financé le projet. Quinze arbres basse tige et quinze autres moyenne tige vont donc prendre racine grâce au travail d’une soixante de personnes venant des entreprises ayant adhéré à l’action. Des poiriers, des pruniers, des pommiers, des cerisiers venant de la pépinière du Try à Céroux-Mousty et qui devraient rapidement donner des fruits. "Mais pas pour y faire une récolte globale. Les travailleurs des entreprises pourront, à quelques mètres de leur lieu de travail, croquer un de ces fruits. Le concept est novateur et probablement unique dans notre pays. Et il va améliorer le cadre de vie des employés de notre part, tout en générant un nouvel écosystème."

Une seconde phase se déroulera l’automne prochain. Celles et ceux ayant planté des arbres de ce verger seront invités à un atelier permettant d’apprendre la bonne technique de taille.