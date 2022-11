Les conducteurs guibertins devraient bientôt retrouver le sourire

Après de nombreuses pannes perturbantes il y a quelques mois, les feux de signalisation du carrefour de Corbais fonctionnent désormais normalement. Même si les usagers venant du centre guibertin par la rue Haute et ceux quittant le village de Corbais sont, à certains moments de la journée, confrontés à de longs moments d’attente dus au fait que les véhicules souhaitant tourner à gauche bloquent la circulation et empêchent les conducteurs désireux d’aller tout droit ou de tourner à droite, de s’engouffrer dans le carrefour.

"Le carrefour de Corbais est particulier par le fait que les rues Haute et de Corbais sont communales, tandis que la Nationale 4 est du ressort de la Région wallonne, explique le bourgmestre Julien Breuer (MSG Co-Hé-sion). Les modifications ont donc pris un certain temps. Mais d’ici peu, tout en gardant le même type de feux intelligents, des marquages au sol délimitant deux bandes de circulation seront réalisés peu avant les feux afin de permettre la séparation du trafic tournant à gauche de celui allant tout droit ou tournant à droite. Le trafic sortant sera ainsi gagnant."

Dans le même temps, le phasage des feux sera quelque peu modifié au bénéfice des usagers venant du centre guibertin ou sortant du village de Corbais.

Suite au marquage au sol, si les phases du vert seront plus courtes, elles seront plus fréquentes. Le SPW a ainsi estimé que, chaque heure, plus de 10% de véhicules supplémentaires pourront quitter les voiries communales. Soit 340 au lieu de 300. D’après les calculs, le nombre ne devrait pas varier sur la Nationale 4 avec un passage fluctuant autour de 1 100 véhicules à l’heure.

Les feux resteront équipés de détecteurs permettant d’éviter qu’ils ne passent au rouge si aucun véhicule ne sort des voiries guibertines.