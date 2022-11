Depuis quelques semaines, les clients de ces deux moyennes surfaces constatent des changements dans ces magasins. En effet, après avoir communiqué qu’il abandonnait Carrefour comme partenaire de franchise, le groupe Mestdagh a annoncé son rachat par Intermarché. Ce rachat devrait être effectif au 1er janvier. La nouvelle structure deviendrait ainsi un acteur majeur de la grande distribution. Avec un risque de réduction de la concurrence.

Qu’adviendra-t-il donc des deux enseignes distantes de moins d’un kilomètre ? Des rumeurs annoncent la fermeture du site de Nil dont le bâtiment actuellement loué par Intermarché, semble intéresser certains…

Mais il faut attendre une décision officielle. En effet, en juin, la Commission européenne, garante de la concurrence dans l’UE, a renvoyé à l’Autorité belge de la concurrence (ABC) l’examen de la prise de contrôle exclusif de l’activité retail des supermarchés Mestdagh par le groupe ITM Alimentaire Belgium (Intermarché), deux entreprises actives en Belgique dans la distribution au détail à dominante alimentaire. À la suite d’un examen préliminaire, la Commission européenne a considéré que l’ABC était la mieux placée pour examiner cette opération de concentration car elle ne concerne que la Belgique et "risque d’affecter de manière significative la concurrence sur un marché à l’intérieur d’un État membre qui présente toutes les caractéristiques d’un marché distinct".

L’ABC doit analyser l’impact de l’acquisition sur le paysage des supermarchés, au niveau local et national. Le but est d’en apprécier les effets concurrentiels. Car la question est probablement de savoir si, avec leurs chiffres d’affaires respectifs dépassant certains seuils, Intermarché et Mestdagh ensemble ne deviendront pas trop dominants dans certaines communes wallonnes. Pour cette enquête de concurrence, étape normale dans le processus d’acquisition, les parties coopèrent avec les autorités.

"L’affaire est en traitement, les délais légaux sont respectés, une décision devrait tomber courant du mois, dit Damien Gérard, auditeur général à l’ABC. Lors de l’étude du dossier, des zones de chalandise sont tracées et il faut voir dans quelle mesure les implantations constituées peuvent diminuer ou augmenter la concurrence. Le consommateur ne peut être perdant."

En cas d’avis négatif, Intermarché pourrait ne pas être repris par Mestdagh et une autre solution devrait être trouvée. Elle nécessiterait, mais pas avant 2023, une seconde phase d’instruction au niveau de l’ABC.