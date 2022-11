Mont-Saint-Guibert veut pouvoir bénéficier de l’énergie que produira la centrale biomasse qui sera installée sur son territoire

Rappelons qu’à l’automne 2020, l’UCLouvain avait attribué le marché de cette centrale biomasse à la SRL Green Belgian Environmental Solutions (GBES), membre du groupe Veolia. Celle-ci demanda un permis unique. Une enquête publique se déroula à l’été 2021. Et un complément à l’étude d’incidences, suivie d’une nouvelle enquête publique au printemps, évalua les risques. Car, si le bois de type B semble neutre d’un point de vue CO2, les émissions directes et indirectes représentent près de 1 500 tonnes annuelles d’équivalent CO2. Tandis que des poussières et des polluants atmosphériques seront émis.

Le recours de la Commune portait sur deux aspects. Un volet sanitaire et une absence de garantie au niveau des émissions de fumées et de poussières. Ensuite, l’absence de plus-value pour les Guibertins et la Commune hôte d’une installation alimentant exclusivement l’UCLouvain en chaleur et en électricité.

Les études supplémentaires exigées par les Guibertins ont souligné les faiblesses du dossier dans des conditions atmosphériques défavorables. Ainsi, les ministres de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus (MR), et de l’Environnement, Céline Tellier (Écolo), ont imposé des modifications clarifiant le cadre sanitaire.

Afin de s’assurer de la dispersion des fumées et des poussières engendrées par le broyage, la hauteur d’une des deux cheminées est portée de 10 m à 30 m. Le broyeur ne pourra pas fonctionner sous certaines conditions de vents. Tandis que les caractéristiques de bois admis dans la cheminée sont strictement définies.

Un comité d’accompagnement est désormais imposé. Il veillera au contrôle quotidien du respect des émissions autorisées. Et des sondes permettant de mesurer la qualité de l’air ambiant seront installées.

"Si on peut être soulagé de cette décision et des nouvelles impositions, héberger une telle installation et ses contraintes sur son territoire sans en tirer le moindre avantage n’est pas une volonté communale, commente Julien Breuer. En ce qui concerne le deuxième volet, notre exigence est plus que claire. Nous souhaitons un partage de l’énergie afin que la production soit consommée localement et non pas remise sur le réseau. La véritable plus-value de ce type de production, et encore davantage dans le contexte actuel, serait de permettre une consommation locale de l’énergie. Le nouveau décret et ses futurs arrêtés d’exécution vont le permettre."

En cas d’accord avec Veolia, où l’on est sans doute bien conscient que la concrétisation du projet dépend de cet accord, Mont-Saint-Guibert serait la première commune wallonne à être autonome en énergie via la création d’une communauté d’énergie citoyenne.

"Si nos experts confirment que la décision ministérielle garantit la santé de nos citoyens et des travailleurs de l’Axisparc, mais aussi et surtout qu’un accord sur l’achat d’énergie à prix préférentiel à destination de nos citoyens, de nos entreprises, de nos bâtiments publics et même des écoles locales, peut être conclu, alors cette centrale biomasse verra le jour, conclut Julien Breuer. Si tel n’est pas le cas, la Commune se réserve la possibilité de saisir le Conseil d’État. Il reste 60 jours pour un accord…"