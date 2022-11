Mont-Saint-Guibert : le centre guibertin, préoccupation majeure

"Tout profit pour les citoyens et les usagers", sourit le bourgmestre, Julien Breuer. Nous avons aussi fait installer un peu de mobilier urbain, tout en réduisant l’espace dédié à la voirie et en remettant en valeur le patrimoine communal sur une place du Sablon new-look. L’espace réservé à la circulation routière passe d’environ 6 m à 5,25 m. " Du coup, les trottoirs affichent, quasiment partout, une largeur d’1,5 m, même si la configuration du village rend parfois cet objectif difficile à atteindre. Pour rappel, vu la présence de l’école de la Communauté française, une zone 30 est effective à cet endroit depuis de nombreuses années.

"Ces aménagements sont réalisés conformément à notre plan stratégique", poursuit le maïeur, tout en rappelant que le prochain gros morceau de l’aménagement du territoire à Mont-Saint-Guibert sera la rénovation de la Grand-Rue et de la Grand-Place, ainsi que de l’égouttage dans cette zone, ceci dans le cadre du prochain plan triennal 2021-2023. Ces travaux, qui sont estimés à 2 000 000 € et devraient être subsidiés à hauteur de quelque 700 000 € par la Région, doivent permettre de rendre le centre du village guibertin plus attractif et plus sécurisé. "Cela fait plus de deux décennies que les citoyens attendent cela. Ces travaux devraient débuter avant la fin de la présente législature."

Encore quelques perturbations passagères çà et là

Les Guibertins ne peuvent cependant pas pour autant oublier les perturbations passagères. Ainsi, suite à des travaux d’Infrabel, les passages à niveau des rues d’Alvaux et de Blanmont sont fermés à la circulation ce jeudi pour le premier et ce vendredi pour le second entre 7 h 45 et 15 h 30. Tandis qu’une partie de la rue de la Fosse est fermée jusqu’à vendredi en raison de travaux de l’inBW relatifs à des raccordements à l’eau à plusieurs habitations.

D’autre part, ayant reçu des questionnements de plusieurs habitants, le service communal des travaux signale que l’allumage de certains tronçons de lampadaires publics en journée s’explique par l’entretien annuel du réseau par ORES. Et l’énergie utilisée pour ces tests est prise en charge par l’inBW.