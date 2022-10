Mont-Saint-Guibert : les métiers de jadis mis en valeur dans les rues de Corbais

Après celles posées de part et d’autre de sept sentiers quadrillant et traversant le village et celles installées, un peu plus tard, sur les trois fermes de Corbais (familles Henricot, Fabry, Van der Cruyssen) et les trois chapelles (Saint-Pierre au chemin Saint-Pierre, de l’Immaculée-Conception rue Haute et Notre-Dame de Bon-Secours, le long de la N4), place cette fois aux plaques mettant en valeur d’anciens artisans et métiers de jadis. Quinze nouvelles plaques ont ainsi été posées. Et, ayant reçu l’avis positif de la commission régionale de toponymie et de la Commune, deux autres pour un nouveau sentier, le sentier du Berger – Pissinte del Bierdji en wallon – qui prend son départ au clos de la Cour de la Ferme (entre les rues Godeau et de la Rose).

"On espère ne plus être victimes d’actes de vandalisme gratuit, dit Jacques Vanderbist, président de l’association. Il y a quelques mois, deux des plaques ont été arrachées. Les auteurs n’ont pas été retrouvés. Nous en avons profité pour en réaliser de nouvelles avec nos propres deniers. Elles ont été posées au sentier des Curés et à l’ancienne menuiserie, rue Godeau."

Aujourd’hui, 53 plaques historiques sont apposées en divers endroits de Corbais. Grâce à leur note explicative, le promeneur pourra prendre connaissance du passé corbaisien.

Pour rappel, l’ASBL "Corbais, toute une histoire" s’est fait connaître par la distribution gratuite de calendriers muraux bisannuels réalisé grâce à l’aide de commerçants locaux. Sur ceux-ci aussi, des cartes postales et des photos retraçant le passé du village essentiellement au cours du XXe siècle. Et pour la fin 2022, l’association réserve encore une surprise: un cinquième calendrier, dont les illustrations ne devraient pas manquer d’intéresser les Corbaisiens… Encore quelques semaines de patience !