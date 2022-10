"C’est avec consternation que nous avons appris la nouvelle via la presse, réagit le conseiller provincial Olivier Vanham (Les Engagés). Par ce choix, la majorité MR-PS condamne cette institution à une fermeture annoncée, plongeant les membres du personnel ainsi que les bénéficiaires des services et leurs familles dans l’incertitude la plus complète. Pour nous, il est évident que cette décision découle une fois de plus d’un manque de clairvoyance de la part des autorités provinciales."

Olivier Vanham signale que, en juin dernier, Les Engagés avaient adressé une question écrite au collège provincial portant sur une possible fermeture du SRJ Les Tilleuls. "Faisant part de rumeurs de plus en plus persistantes et angoissantes circulant parmi les membres du personnel, nous avions alors demandé à la majorité de bien vouloir confirmer ou infirmer cette information. Dans sa réponse du 15 juillet 2022, le collège nous répondait qu’il y avait lieu de couper court aux rumeurs non fondées de fermeture."

Le conseiller provincial s’étonne de ce rapide revirement: "Cet épisode indique à quel point une réponse donnée par le collège provincial peut rapidement – en moins de trois mois – se transformer, d’une rumeur en un fait avéré et illustre, pour nous, une vraie incertitude quant à la capacité du collège à anticiper les difficultés dues à la crise qui nous frappe. Si la majorité MR-PS ne peut bien évidemment pas être tenue pour responsable de la hausse des prix et de l’inflation, elle doit au moins reconnaître que ses problèmes de financement sont à l’origine issus de leur choix, purement politique, de financer les zones de secours, se pliant à une décision parfaitement illégale de la Région wallonne."

« Un profond déséquilibre entre un parti libéral archi-dominant et un parti socialiste plus effacé »

Le choix de rationaliser les IMP d’Hévillers et de Nivelles est un choix politique, poursuit Olivier Vanham: "Cette décision ne fait que confirmer l’impression que nous donne cette majorité depuis 2018: celle d’un profond déséquilibre entre un parti libéral archi-dominant naviguant à vue et sans réelle anticipation et d’un parti socialiste nettement plus effacé et incapable de faire entendre sa voix alors qu’il est censé incarner le pendant social de cette majorité."