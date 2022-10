L’IMP d’Hévillers ne sera pas rénové et déménagera à Nivelles

Selon les plans présentés par la Province en 2020, les bâtiments du SRJ Les Tilleuls, à Hévillers, auraient dû être abattus début de cette année pour faire place à une nouvelle infrastructure mieux adaptée aux personnes porteuses de handicaps ou sujettes à des troubles comportementaux. Celle-ci devait être opérationnelle douze mois plus tard.

Il n’en sera donc rien. La capacité financière de la Province a été bien entamée par la réforme du financement des services de secours. Et la Province va devoir faire face à la hausse des prix de l’énergie dès le terme de son contrat à prix fixe à la fin de l’année. Du coup, il ne lui est plus possible d’assumer un investissement de 7,5 millions. C’est ce que les députés provinciaux Tanguy Stuckens (MR) et Sophie Keymolen (MR) ont annoncé, ce mardi, au personnel. Le futur déménagement de l’institution à Nivelles a été annoncé dans la foulée.

« Il n’y aura pas de licenciements »

"Ce n’était pas une décision simple à prendre. Mais, nous allons accompagner le personnel (entre 80 et 90 personnes) et les résidents, assure la députée provinciale en charge du Social, Sophie Keymolen. Je rappelle d’ailleurs qu’il n’y aura pas de perte d’emploi. Par contre, ce déménagement pourrait être une opportunité pour les personnes qui souhaitent réorienter leur carrière. Les opportunités ne manquent pas au sein de la Province."

Le bâtiment qui abrite le SRJ d’Hévillers est, depuis des années, indigne de l’accueil d’enfants et d’ados porteurs de handicaps.

"Depuis plus de quinze ans, des travaux sont envisagés. Mais la Province y a renoncé, rapporte Tanguy Stuckens. À partir de ce constat, on s’est posé la question de comment on imagine l’avenir. On a fait le choix de s’orienter vers l’IMP de Nivelles, de mutualiser les ressources, les bâtiments et les équipes pour envisager un accueil dans les meilleures conditions à Nivelles."

La fermetures des Tilleuls n’est pas imminente

La fermeture du SRJ Les Tilleuls d’Hévillers n’est pas imminente: "Il n’y a pas de fermeture, pas de date de déménagement fixée, assure Tanguy Stuckens. Nous avons été tout à fait transparent avec le personnel et nous le serons avec les familles: nous avons fait le choix d’une rationalisation pour répondre au mieux aux besoins. On s’est orienté vers un bâtiment de moins de 20 ans, beaucoup plus adapté."

La fusion des internats nivellois permettra de libérer 25 places de plein-pied à Nivelles pour le SRJ provincial.

La distance entre Mont-Saint-Guibert et Nivelles ne semble pas être un obstacle insurmontable aux yeux de Tanguy Stuckens, même s’il refuse d’anticiper les conclusions des échanges avec les familles: "Je peux entendre le problème de la distance, mais la Province assure déjà le transport d’un certain nombre de jeunes entre Hévillers et Nivelles."

L’ensemble du site d’Hévillers reste en fonction. Des aménagements "nécessaires" pourraient même être réalisés. "Il est beaucoup trop tôt pour donner une date, pour savoir combien de bénéficiaires pourront être accueillis à Nivelles. Rien ne se passera avant septembre 2023", assure Tanguy Stuckens.