Mont-Saint-Guibert : Caroline Boreux définitivement condamnée à 27 ans de réclusion criminelle

Jusqu’au bout, la Guibertine a proclamé son innocence. À l’entendre, le jour du crime, elle jouait avec son enfant, quand la sonnette de l’immeuble a ressenti. "J’ai ouvert la porte et, après, j’ai un blanc. Je ne me souviens que de mon entrée en prison… Je ne me souviens de rien du tout !….", a-t-elle confié à la cour et au jury du Brabant wallon, pendant son interrogatoire, le premier jour du procès. Aucune question du président, Thierry Werts, du procureur général, Laurent Gérard, ou des parties civiles représentées par Mes Carine Liekendael et Abdelhadi Amrani, n’obtiendra d’autre réponse que: "Je ne sais plus".

Pendant l’enquête, l’accusée avait été beaucoup plus diserte. Elle avait notamment déclaré qu’elle avait découvert, dans le salon, le corps inanimé de la victime et qu’elle avait immédiatement appelé les secours. La téléphonie va la contredire parce qu’avant d’appeler le 112, elle a appelé des amis pendant un bon quart d’heure. Mais reprenons son ancien récit. La Guibertine a affirmé avoir été attaquée par trois hommes encagoulés et armés, qui venaient d’enfoncer la porte. Ceux-ci l’auraient obligée à boire une substance inconnue et auraient versé le même produit dans un jus de fruit destiné à sa fille.

Se présentant comme une mère courage, elle aurait dû bâillonner son enfant avec du tape. Mais les prétendus gangsters l’auraient attachée puis immergée de force dans l’eau de sa baignoire où elle se serait endormie. À son réveil, elle aurait trouvé son sèche-cheveux sous tension et plongé dans l’eau. On aurait essayé de l’électrocuter… Mais c’est dans le salon qu’elle a trouvé sa fillette sans vie.

Le médecin légiste a conclu à une mort par asphyxie, soit un étranglement, et les experts n’ont pas décelé la moindre intervention d’une autre personne.

Bref, les avocats des parties civiles et le procureur général n’ont pas eu assez de mots pour dénoncer des versions invraisemblables, incohérentes et contredites par des éléments matériels incontestables.

Sans surprise, le verdict prononcé le 25 février fut une décision de culpabilité pour un assassinat. Le représentant du ministère public n’a vu aucune circonstance atténuante et a requis la perpétuité. La cour en a néanmoins décelé une: l’absence d’antécédent judiciaire. Comme déjà dit, la peine est de 27 ans de détention.

Mes Liekendael et Amrani ont invoqué plusieurs failles juridiques devant la Cour de cassation pour tenter de censurer le verdict et l’arrêt. En vain.