Mont-Saint-Guibert : Espace Drone fut la première école agréée du pays

"Pendant deux décennies, j’ai exercé la profession d’élagueur. Je sentais que j’avais fait le tour de la question et je cherchais autre chose, raconte Renaud Fraiture. En 2012, en visite chez un copain possédant un drone, j’ai senti un réel intérêt pour cet engin. Comme j’avais déjà piloté des ULM et des hélicoptères, je me suis dit: pourquoi pas des drones ? Je me suis renseigné auprès de l’Administration de l’aéronautique afin de connaître la faisabilité et les différentes écoles existantes. À mon grand étonnement, il n’en existait aucune dans notre pays ! C’était donc tout trouvé. Il ne me restait plus qu’à ouvrir ma propre école de pilotage et en faire mon business".

Avec l’accord de l’administration, l’ouverture de la première école belge de pilotage de drones fut donc réalité en 2014. Grâce au parcours aéronautique du Corbaisien, par ailleurs vice-président de la Fédération belge du drone, et à diverses rencontres avec des pilotes de drones, cette école fut lancée, avec succès lors d’une journée portes ouvertes à l’ulmodrome de Liernu. Et ce, avant qu’une législation ne se mette en place.

« Specific » ou « Open »

La licence de pilote s’obtient après avoir passé avec succès des cours théoriques – 3 journées de 8 heures – et 12 heures de pratique. Dans celles-ci, l’accent est mis sur la personnalité de l’élève. Que ce soit en l’air ou au sol. "Il i mporte de se protéger soi-même. Mais aussi de protéger les gens au sol et, bien entendu, l’espace aérien. Dans notre pays, la première législation relative aux drones date de 2016". Espace Drone fut ainsi la première école agréée. Établie à Liernu, puis, deux ans plus tard, aussi en permanence à Temploux, elle reçut ainsi un label lui permettant de travailler pour la police fédérale, Infrabel, Elia, l’administration du cadastre.

Et lorsque l’Union européenne décida, début 2021, de standardiser la matière, elle fut la première à être agréée en Belgique où deux types de licence existent. La licence de drone "Specific" est la plus complète. Conforme aux normes européennes, elle permet au pilote professionnel d’accéder à toutes les zones géographiques en Europe, sans limite de poids. Tous les vols sont donc envisageables, car toutes les demandes d’autorisation sont possibles. Quant au brevet "Open", il convient parfaitement aux pilotes de loisirs.

Depuis la création de l’école, Renaud Fraiture a vu défiler quelque 2 200 élèves. 55% d’indépendants, comme des agents immobiliers par exemple, et 45% de grosses sociétés envoyant leur personnel en formation. Jusqu’à l’arrivée du Covid, les Corbaisiens organisèrent aussi les Drone Days à Tour et Taxis à Bruxelles, puis au Heysel. Ce salon du drone réunit amateurs, instructeurs, constructeurs, assureurs, mais aussi l’administration.