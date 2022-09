Triple fête à Mont-Saint-Guibert: mobilité, famille et sport

À cette occasion, la rue des Hayeffes sera fermée à la circulation et au stationnement juste après le terrain multisport extérieur et ce, jusqu’à l’entrée du second rond-point menant à l’entrée du collège des Hayeffes. La Petite Chaussée sera également bloquée à la circulation et au stationnement afin d’éviter que les véhicules ne s’y engagent et ne puissent ensuite faire demi-tour.

Mise à l’honneur, la mobilité permettra aux Guibertins de participer à diverses activités: balade à vélo ou en calèche, gravure sur vélo, déplacement en roller-soccer, vélos électriques, circuit d’apprentissage en collaboration avec la police, circuit en PMR (aveugle ou voiturette), voiture partagée pour les citoyens… Des démonstrations et des initiations à différents sports seront organisées au centre sportif et sur le terrain de football voisin.

Les activités à réaliser en famille seront également nombreuses et variées. Des animations déambulatoires avec du théâtre, des acrobaties, du cirque, des jeux en bois, des possibilités de maquillage, des ateliers et spectacles répétés plusieurs fois sur la journée, de la magie. Et pour se restaurer, la fruitcyclette, des foodtrucks et des glaces.

Un concours sera organisé avec divers lots à gagner comme des abonnements de padel, des excursions à trottinettes électriques et des bongos de détente à réaliser en famille.

Théophile Renier en concert ce vendredi à la salle des Loisirs

En guise d’introduction à ce dimanche, l’ASBL Faut qu’ça bouge organise, ce vendredi à 19h30, à la salle des Loisirs (Grand-Place), un concert de Théophile Renier, révélé après avoir remporté The Voice Belgique. Il fera découvrir son univers au travers d’un concert intimiste et chaleureux et fera danser et chanter sur ses chansons en français.