Tunnel aux Sorcières: la fissure sous le chemin de fer est moins superficielle qu’annoncé

En juin, il était annoncé que ces travaux ne tarderaient pas et que tout rentrerait dans l’ordre avant la fin du mois… de juin.

Trois mois plus tard, le sentier est toujours fermé. Le chantier s’est révélé plus compliqué que prévu: "En raison de la mobilité du talus, des fissures sont apparues aux passages inférieurs. Infrabel a posé des étançons “en urgence” pour soutenir le passage inférieur dédié aux piétons et celui où passe le cours d’eau, rapporte Jessica Nibelle, porte-parole d’Infrabel. Cette solution devait faire l’objet d’une évaluation, en fonction de l’importance du mouvement des terres. Quelques semaines après la pose des étançons, nos experts sont arrivés à la conclusion que ceux-ci étaient insuffisants et qu’il fallait une solution structurelle pour assurer la sécurité et pérenniser les deux pertuis."

Il a donc fallu envisager des travaux plus lourd. Et une fermeture du tunnel aux Sorcières plus longue que prévue: "La seule option retenue par nos ingénieurs pour canaliser les terres est la pose d’un cadre métallique qui épouse la forme de chaque voûte. Les éléments du cadre ont dû être fabriqués sur mesure et seront livrés à Mont-Saint-Guibert dans les prochaines semaines".

Quand ce cadre métallique sera disponible, il faudra l’amener jusqu’au pied du talus fissuré. Ce qui ne sera par une mince affaire: le sentier ne permet pas le passage facile d’engins de chantier. "En raison des difficultés d’accès par le cours d’eau, le chantier devrait durer de deux à trois semaines. Les deux passages inférieurs pourront alors être rouverts à l’issue du chantier."

Infrabel espère une réouverture du sentier et du tunnel courant octobre. La circulation des trains n’est ni impactée, ni menacée par la fissure située en contrebas des voies.