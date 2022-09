Mont-Saint-Guibert: Stoemelings est désormais présent aussi à Arlon et Tournai

Lancée il y a trois ans par Renaud Dillien (29 ans, Mont-Saint-Guibert) et Simon Bouchonville (37, Chastre), la start-up Stoemelings poursuit sa success story. Elle vient en effet d’ouvrir deux nouveaux points de vente/location en Wallonie. Après Gembloux qui a pris le relais de Mont-Saint-Guibert, après Durbuy aussi, voici Arlon et Tournai. Plus besoin donc pour le client de se déplacer loin pour louer ou acheter ces tentes de toit qui permettent d’aménager une voiture en van aménagé. "Nous avons constaté que nos clients ne venaient pas forcément de la région de l’agence où ils retiraient leur matériel. Nous avons cogité pour rapidement conclure qu’il fallait trouver un système plus satisfaisant."