Mont-Saint-Guibert: la rue Demi-Lune transformée en voie sans issue

À Mont-Saint-Guibert, la rue Demi-Lune fait actuellement l’objet d’un test de mobilité. La rue est transformée en voie sans issue, elle est fermée au niveau du carrefour avec la rue des Vignes et la vitesse y est limitée à 20 km/h. Ce test, qui fait de la rue une "zone de rencontre", a pour but d’apaiser la circulation locale et de sécuriser le trajet des élèves vers les établissements scolaires du site des Hayeffes.