Mont-Saint-Guibert: la Smile School, une autre dynamique

Suite à l’initiative et au dynamisme d’Anne-France Pottier, le projet d’une "autre"école, d’une école pour celles et ceux qui ne trouvent pas ou plus leur place dans l’enseignement traditionnel, est donc devenu réalité. Bien entendu, un minerval annuel de 10 000 € est demandé à chaque élève. Mais ils vont pouvoir enfin envisager de se préparer efficacement au jury central afin de décrocher le sésame de fin d’humanités. Et pas mal d’entre eux travaillent eux-mêmes pour contribuer au paiement.

Les jeunes, qui ont des facilités de compréhension, qui s’ennuyaient à l’école ou qui étaient en décrochage, suivent environ 15 heures de cours par semaine, tout en vivant des ateliers de 3 heures. Au total, trois enseignants (Stéphane Biron, Grégory De Hoe et Anne-France Pottier), quatorze formateurs, mais aussi une immersion totale dans la ruche bourdonnante du business center avec également la collaboration d’Alliance Centre BW, l’association des entreprises bien connue.

«C’était un rêve depuis 20 ans»

"Une école différente. C’était un rêve depuis 20 ans. Il est devenu réalité après près de deux ans de mûrissement. Et en plus, dans un espace de coworking, sourit Anne-France Pottier. Merci à The Gate de permettre à ces ados de prendre le chemin de l’école."

Stéphane Biron: "Nous avons fait un teambuilding de trois jours avec le groupe. J’ai découvert là une formidable énergie. Et pas mal d’émotions ressenties le dernier jour et au début de cette journée inaugurale. Nous initions le changement. Le début d’un monde meilleur en remettant en cause le système éducatif…"

Virgile Jacobs (18 ans) a raconté que, dès sa première rencontre avec les responsables de l’école, il fut complètement bouleversé: "Une école dans un business center? Mais ce n’est pas une école. J’ai eu un choc émotionnel. Mais en remontant dans la voiture parentale, j’ai compris que je devais y aller…"

Sam Mayeur (16 ans) a confié que, depuis deux ans, l’école et elle, cela ne marchait pas: "Pas d’autres solutions que de faire le jury. Mais comment faire pour suivre des cours de préparation chaque jour de 9h à 18h? Dès le premier rendez-vous avec les trois profs, j’étais convaincue que c’était pour moi. Rapidement, j’ai senti ici une incroyable entraide."

De son côté, Élise Bottin (16 ans) se bat depuis sa 1re primaire: "Depuis lors, l’école est un enfer. Avec le Covid, j’ai constaté que travailler à mon rythme me convenait. Ici, c’est le cas."