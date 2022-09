Mont-Saint-Guibert: une fête de la solidarité, ce dimanche, après les inondations de 2021

Il s’agit d’une initiative des Solid’R, un groupe de bénévoles qui s’est constitué l’an dernier suite aux inondations. Sabrina Bailliez, Bénédicte Ravet et Jacqueline Roy, les trois "dauphines" comme elles sont appelées, ont obtenu un subside de 5 000 € de la Fondation Roi Baudouin et de la Loterie nationale dans le cadre de l’opération "Vis mon village". Cette initiative s’adressait aux communes rurales sinistrées par les inondations de juillet 2021 en ciblant des citoyens et/ou des collectifs, ayant été sinistrés ou non. L’objectif étant de rebooster la vie en communauté, la solidarité, les contacts sociaux, les activités culturelles ou le cadre de vie dans les quartiers ruraux, les villages et les hameaux de Wallonie.

"Nous avons voulu créer ce moment convivial pendant lequel chacun pourra se rencontrer, se retrouver, échanger", explique Sabrina Bailliez, une des organisatrices. Un foodtruck burger solidaire sera aussi présent, tout comme deux sociétés touchées par les inondations, Domi Vin, qui offrira l’apéritif, et la Ferme de l’Ornoy, qui fera déguster ses glaces artisanales. Particulièrement actifs lors du déluge, les mouvements de jeunesse retroussent aussi leurs manches en s’occupant de la logistique, et notamment de l’installation et du démontage des tables et des bancs.

Les Solid’R s’étaient montrés très actifs dans les jours ayant suivi le déluge. Ils ont organisé le dépôt de dons dans un hangar du zoning du Jaurdinia, avant de déménager dans un bâtiment mis à disposition par l’inBW dans les anciennes brasseries. Ensuite, dès le début de la crise ukrainienne, l’association a récolté des vivres, des vêtements et du matériel afin de pouvoir accueillir les personnes ayant fui leur pays."Mais les Solid’R ne comptent pas que des Guibertins. Nous sommes une quinzaine de personnes actives au quotidien, dont certaines viennent de Walhain, Limal, Court-Saint-Étienne, Chastre… Ainsi le groupe Bas les Masques, lui aussi impacté par les inondations dans ses locaux de Wavre, se produira ce dimanche en concert", ajoute Sabrina Bailliez.