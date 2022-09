N25: bientôt l’ouverture de la sortie vers la sablière de Mont-Saint-Guibert

La nouvelle sortie de la N25 sera bientôt opérationnelle, mais uniquement pour l’accès vers la sablière de la société Renewi, le site de l’inBW et le parc à conteneurs de Mont-Saint-Guibert. Comme prévu dans le phasage des travaux, il ne sera pas possible de sortir de la N25 et de rejoindre directement la rue des Trois Burettes ou encore l’Axisparc. Et pas encore de liaison directe non plus entre la rue de la Petite Sibérie plongeant vers la sablière et la rue des Trois Burettes. Les usagers sont prévenus ! Cette ouverture-là n’est prévue que pour la fin de l’année.