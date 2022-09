L’Axisparc de Mont-Saint-Guibert va se doter de 60 bornes de recharge pour véhicules électriques

Ce fut une longue période de préparation, mais aujourd’hui le projet est solide et sera accessible à toutes les sociétés du parc, quelles que soient leur taille et leur localisation sur le site. Le choix du fournisseur, les analyses techniques, la localisation des emplacements… furent autant de longues étapes à franchir pour accoucher d’un projet unique et global. Car il ne sera plus possible pour un locataire d’installer ses propres bornes de recharge.

Chacun sait qu’en 2026, les voitures de société non électriques ne bénéficieront plus d’avantages fiscaux. Or, l’Axisparc est un parc d’affaires conçu afin de pouvoir accueillir 3000 emplacements de parking."Aujourd’hui, nous recensons un très grand nombre de voitures de sociétés,constate Henri Fischrund, président du conseil d’administration de l’Axisparc Fund.Si celles-ci souhaitent continuer à bénéficier d’avantages fiscaux, elles devront acheter électrique. Ces véhicules devront être approvisionnés."

Si charger sa voiture à domicile est facile, sauf pour ceux qui vivent en appartement, il importe désormais d’offrir aux locataires la possibilité de recharger leurs véhicules au travail.

Des bornes de recharge ouvertes à tous

L’idée de départ du gestionnaire de l’Axisparc fut d’installer un nombre limité de bornes et d’en augmenter, petit à petit le nombre. " Nous sommes cependant vite tombés sur un os. Les parkings de notre parc d’affaires sont soit réservés, soit loués à des locataires. Presque chaque place est donc identifiée, sauf devant le Business center, le centre de services. Seule la voiture présente à cet endroit peut être rechargée. Nous avons donc décidé d’installer les bornes dans des zones centrales sur des emplacements non loués ou en retirant des locataires de certaines zones."

Des bornes extérieures de 22 kW, divisibles en deux, sans réservation préalable, vont donc être installées dans deux types d’endroits. D’un côté là où seuls les locataires auront accès mais aussi devant The Gate, le Business center, une zone ouverte à tous, locataires et visiteurs. Et à trois autres endroits, en face du n° 12 de la rue Édouard Belin, à côté de l’OffBar et dans la descente du parking de la rue Émile Francqui.

En plus de cela, Total Energies va installer sur le parking ouvert à tous et proche du totem marquant l’entrée de l’Axisparc, quatre super-bornes de 200 kW. Une cabine haute tension plus grosse que celle alimentant The Gate sera ainsi construite.

La facturation sera effectuée par Total Energies qui fournira une carte, que ce soit pour les privés ou pour les véhicules de sociétés. De son côté, les gestionnaires de l’Axisparc Fund vont demander une tarification spéciale pour les véhicules restant trop longtemps sur la place de parking permettant la recharge. Un SMS sera envoyé à l’utilisateur qui, s’il ne retire pas rapidement sa voiture, sera surtaxé. L’idée est de ne pas pénaliser d’autres utilisateurs potentiels.