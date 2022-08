Mont-Saint-Guibert: Patricia Gilsoul, nouvelle directrice financière, prend ses fonctions ce jeudi

"J’avais envie de retrouver les matières communales. Soit faire autre chose en faisant la même chose…À 50 ans, c’était encore le moment de pouvoir réorienter ma carrière. Et puis, Mont-Saint-Guibert n’est guère éloigné de Frasnes-lez-Gosselies, commune où je réside depuis vingt ans. Cumuler la fonction à la Commune et au CPAS n’est possible que dans une plus petite commune. Cette ruralité guibertine m’attire aussi. Je suis une fille de la campagne. Dans les zones rurales, il y a toujours davantage d’ambiance et de convivialité. Et dans une petite structure, on est plus proche du métier de base".

Dans la cité du perron, elle se sent déjà chez elle."J’ai reçu un accueil chaleureux. Je pourrai aussi apporter une certaine expérience, mais je ne suis certainement pas là pour faire la révolution."