Mont-Saint-Guibert: Christine Dolphens quitte le magasin Spar où elle travaille depuis près de 48 ans

Avant que la N4 de Corbais ne devienne la zone de chalandise actuelle, le Spar était "le" magasin du centre du village, même si des épiceries et, un peu plus tard en face de la gare, une autre enseigne, aujourd’hui disparue, existaient. Ce fut d’abord le Centra qui occupait le bâtiment situé à côté de l’ancienne agence bancaire au coin de la Grand-Rue et de la rue del Gatte. Ses premiers gérants furent Paulette Boule, la fille du vitrier local, et son mari Christian Van Meensel. Le 15 octobre 1974, ceux-ci transmirent leur commerce à Christine Dolphens et feu son époux Luc Vandererden.

«Je vais pouvoir m’occuper de mes affaires»

Après quelques années, à l’étroit, ils rachetèrent deux maisons de la Grand-Rue, celle du vitrier et celle du boucher Ranglet. Et firent ainsi construire le magasin actuel, tout en aménageant un parking. Quant au bâtiment de Centra, il est aujourd’hui occupé par un salon de coiffure. Il y a plus d’une décennie, la superficie fut rénovée avec notamment la disparition de la petite quincaillerie et son remplacement par une boucherie appréciée dans le village.

"J’étais présente à l’inauguration du nouveau bâtiment,se rappelle Anne Duquenne, une ancienne employée communale, toujours active dans diverses associations.Cette petite supérette était et est toujours très pratique. Des tas de produits comme dans une grande surface. Mais surtout un accueil familial et une proximité de Christine et de ses employés avec ses clients. Il arrivait d’ailleurs souvent de faire la causette avec la caissière. Et puis, il était possible d’effectuer une commande. Et son mari ou son fils Maurice, trop tôt disparu, venait livrer à domicile. Un service en or, surtout pour les personnes plus âgées!"

On n’oubliera pas de sitôt ses «Bonjour»

"Je vais pouvoir m’occuper de mes affaires",sourit de son côté Christine Dolphens, qui n’a jamais compté ses heures depuis près d’un demi-siècle:"Oui, toujours debout pour bosser dès 6h du matin et terminer à 20h. Notre seul moment de fermeture est le dimanche après-midi".Elle fut donc un témoin privilégié de l’évolution des habitudes de consommation et… de son village. À ses débuts, il vibrait encore au rythme des papeteries et des brasseries. Aujourd’hui, les nouvelles têtes sont légion."Avant, on connaissait les noms et prénoms de ses voisins. Cela a un peu changé, même si j’apprécie énormément le respect et la convivialité des clients qui franchissent le seuil du magasin."

L’irruption de l’informatique dans le commerce l’a réellement marquée. Tout comme la récente crise du Covid. Elle est aussi aux premières loges pour constater que de plus en plus de clients rencontrent des difficultés à nouer les deux bouts. En tout cas, les Guibertins n’oublieront pas de sitôt ses"Bonjour"ainsi que sa totale disponibilité. Nul doute que pas mal d’entre eux se feront un plaisir de lui adresser des remerciements particuliers tout au long de ce dernier week-end.