Ouverture proche de la sortie des Trois Burettes sur la N25 à hauteur de Mont-Saint-Guibert

L’ouverture de la prochaine phase est prévue à partir du 7 septembre et ce, jusque fin novembre. Au niveau de la rue des Trois Burettes, à hauteur de la zone de chantier, la circulation sera localement régulée par des feux. Dès lors, aucune connexion ne sera possible entre la rue des Trois Burettes, la N25 vers Corroy-le-Grand et l’accès à la sablière.

Afin de rejoindre la N25 vers le rond-point de Corbais, les usagers seront invités à poursuivre par les rues des Trois Burettes, du Fond Cattelain et de Rodeuhaie.

Par contre, sur la N25, vers le rond-point, la nouvelle bretelle de sortie sera ouverte et permettra un accès vers le nouveau giratoire, puis uniquement vers la sablière.

Quant aux usagers venant de la N4 et de la E411 et désireux de rejoindre la sablière, ils seront invités à emprunter la N233, puis la N238 afin de remonter sur la N25 dans l’autre sens.

Une phase préparatoire consistant à déplacer des impétrants s’est tenue du 19 avril au 9 mai sans incidence sur la circulation. La première phase du chantier, s’est quant à elle tenue du 9 mai jusqu’à la fin du mois d’août.