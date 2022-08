Mont-Saint-Guibert: la Smile School vivra sa première rentrée lundi prochain

La Smile School a été fondée au printemps dernier par trois enseignants, Anne-France Pottier, Greg De Hoe et Stéphane Biron."Une école qui forme des jeunes bien dans leurs baskets, conscients et responsables", tel est leur slogan. L’école est installée au premier étage du business center de l’Axisparc où une classe a été aménagée, par les parents et les jeunes, avec tout le matériel nécessaire.

Les cours et ateliers seront dispensés en présentiel trois matinées par semaine. Tandis que les deux jours restants seront dédiés au travail en autonomie, aux stages, aux jobs d’étudiant et aux passions diverses des jeunes. Tandis que les après-midi seront destinés aux travaux de groupes, aux ateliers ou aux visites et activités extrascolaires.

Côté pédagogique, les trois enseignants veulent mettre en avant une approche par projet, par problème, par challenge ou encore en cocréation. Ils souhaitent également développer le partage d’expériences en accueillant des formateurs professionnels, autant de rencontres privilégiées avec des acteurs du monde entrepreneurial, culturel et associatif.

Cette semaine, de mardi à ce jeudi, les douze élèves sont en teambuilding à Rochehaut:"Très utile pour la percolation des valeurs et la cohésion pour ces jeunes issus d’horizons différents et dont certains ont bossé afin de payer le minerval, confie Anne-France Pottier, qui dispensera les cours de langues.Les jeunes ont ainsi eu l’occasion d’écrire le règlement de l’école, de réfléchir à son fonctionnement et de préparer la journée inaugurale du lundi 5 septembre".