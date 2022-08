Mont-Saint-Guibert: Renée Tricot avait tenu le Café des Pêcheurs (Hévillers) pendant près de 50 ans

"Plus de 46 années derrière mon comptoir. Plus de 7 millions de chopes servies à la pompe",avait-elle expliqué à l’époque lorsqu’amis et clients lui firent la surprise d’inviter un orchestre pour sa dernière journée. En 1951, maman de son premier fils, elle voulait travailler à domicile. Et reprit donc un établissement fermé depuis trois ans. À l’époque, quatre bistrots existaient à Hévillers. Ayant le nez fin, elle choisit un créneau horaire encore inoccupé, ouvrant dès 6 h du matin.

"Afin d’accueillir les ouvriers des filatures, des papeteries, des usines Henricot et de la briqueterie toute proche, se rappelait celle qui fut trois fois maman, sept fois grand-mère et de nombreuses fois arrière-grand-mère.Après leur nuit, ils avaient soif comme ceux qui finissaient leur journée à 17h."Et la clientèle gonfla très vite . "Ce fut éprouvant. Pendant quinze ans, je n’ai pas fermé une seule fois, bouclant la journée autour de minuit… Et, avant l’apparition des dancings, notamment le Laermans sur la N4 à Corbais, il m’arrivait de ne pas dormir le samedi soir. On bougeait les tables et on dansait!"

Les plus anciens Guibertins ont encore en mémoire le caractère convivial de Renée, toujours disponible pour écouter et recueillir les confidences de ses clients. Beaucoup se sont ainsi confiés à elle, lui chuchotant leurs problèmes de cœur, de couple ou, tout simplement, leurs états d’âme. Mais elle avait aussi une poigne légendaire. Un simple haussement de la voix lui permettait d’éteindre rapidement tout conflit ou tout soupçon de bagarre dans son établissement.

Ses funérailles se dérouleront ce samedi à 10h30 en l’église de Mont-Saint-Guibert.