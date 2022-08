Mont-Saint-Guibert: les travaux au carrefour N4/N25 ne commenceront pas avant le printemps 2023

En effet, le marché n’est pas encore en adjudication. Ce retard s’explique par la récente "législation Walterre" dont il a fallu tenir compte. En effet, le 1er mai 2020 sont entrées en vigueur la certification et la traçabilité des mouvements de terres en Wallonie."Au-delà de la promotion de l’économie circulaire et de la préservation de notre environnement, l’objectif premier de cette réforme est d’offrir aux acteurs concernés, un encadrement juridique adéquat pour la gestion des terres excavées", expliquent les autorités régionales. Et le gouvernement wallon a reconnu l’ASBL Walterre comme l’opérateur en charge des missions de certification et de traçabilité des terres.

"Il a donc fallu prévoir la manière et les endroits pour stocker les terres,explique Jean-Marc Jadot, directeur ff des Routes du Brabant wallon.Nos services sont en train de finaliser les métrés afin de pouvoir lancer les adjudications dès septembre."

Pour les impétrants, c’est déjà OK

Le déplacement des impétrants est déjà terminé, tandis que la végétation plus importante a déjà été coupée il y a plusieurs mois en dehors de la période de nidification. Même si elle repousse, ce ne seront plus que des buissons.

Les premiers coups de pelle ne se dérouleront donc pas avant le printemps 2023. Le chantier devrait être totalement terminé deux ans plus tard. En attendant, lorsque les travaux débuteront, l’échangeur des Trois Burettes, soit la nouvelle sortie sur la N25 en venant de Nivelles et de Genappe, sera bel et bien réalité.

Il permettra à tout le charroi se rendant dans les sablières de ne plus devoir faire demi-tour à l’actuel rond-point de la planche à voile, tout en permettant aussi aux travailleurs de l’Axisparc d’avoir directement accès au parc d’affaires.

D’autres aménagements améliorant la fluidité autour de ce carrefour crucial sont aussi en cours de réalisation, comme la création d’une bande pour tourner à droite sur la N233 (boulevard Baudouin Ier) à Louvain-la-Neuve.