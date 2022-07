" Je nage depuis que j’ai six ans. J’ai un frère plus jeune, Timour, il a quatre ans. Il va déjà à la piscine. Arsène, mon autre frère, a deux mois, c’est encore trop tôt. J’ai participé au challenge Vers l’Avenir. J’ai eu une coupe et des médailles. La nage que le préfère est le papillon, comme mon. papa ", lance-t-elle.

Elle sera présente sur cinq courses aux championnats de Belgique le week-end prochain à Genk: " Je nage les trois jours, du vendredi 22 au dimanche 24 juillet. En plus du relais, je me suis qualifiée sur 100 mères dos, crawl et papillon, en 200 mètres quatre nages et en 400 mètres crawl. En papillon, je me suis qualifiée le 25 juin dernier dans la piscine de cinquante mètres à Mol en nageant en 1'26''46", précise-t-elle.

Médaille en papillon et en quatre nages

Elle ne se déplacera pas aux championnats de Belgique sans ambition: " Je vais essayer de décrocher une médaille. En 100 mètres papillon et en 200 mètres quatre nages, je suis proche du podium si l’on tient compte des temps d’inscription. Revenir avec une médaille, ce serait magnifique ", poursuit la jeune Lina.

À 11 ans, elle se projette déjà dans l’avenir: " Quand je serai grande, je vais essayer d’aller aux Jeux Olympiques. Je connais plusieurs nageurs de haut niveau comme Laure Mamaudou, Peter Timmers et aussi Michaël Phelps."

Appliquée et sérieuse

Son entraîneur au Blocry Ottignies University Swimming Club, Slim Bettayeb, apprécie son travail à l’entraînement.

" Elle s’entraîne cinq fois par semaine. Elle est sérieuse et appliquée. Elle respecte bien les consignes. Elle a une base de souplesse pour le papillon ", observe-t-il.

Elle s’entraîne tout en poursuivant ses études primaires: " Je vais passer en sixième année. J’étais cette dernière année scolaire à l’école communale de Sart-Messire-Guillaume. Je vais changer d’école. Je vais aller à Corroy-le-Grand, c’est plus près de la maison "