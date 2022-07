Inondations à Mont-Saint-Guibert, un an après: «La rue Auguste Lannoye était sous 1,2 m d’eau»

"C’était l’inquiétude grandissante lorsque nous nous rapprochions de notre demeure de retour du boulot , se rappelle-t-il avec encore énormément d’émotion. Et on se pose des tas de questions. Notre chat? L’électricité? C’était pire que Bagdad. Tout était sens dessus dessous. Le lendemain matin, les eaux étaient parties. Le plus difficile a été de perdre un disque dur avec tant de choses qui nous tenaient à cœur: les photos, les souvenirs personnels."

Les dégâts se chiffraient à plus de 100000 €. Aujourd’hui, le garage est nettoyé, le jardin a retrouvé un bel aspect, le rez-de-chaussée a été refait, même si des finitions restent à peaufiner.

«L’administratif a été énorme»

"C’est abominable. Cela bouffe du temps. Et surtout, cela joue sur le mental, avoue le Guibertin, les yeux embués. Oui, les assurances ont… assuré et payé une certaine somme par tranches. Heureusement que nous avions terminé le remboursement du prêt hypothécaire. Certains voisins ont vécu davantage de complications. Mais quand même, il nous a été demandé de tout lister sur un tableau Excel. Sans ordinateur, guère évident de le faire à partir d’un GSM. Bien vite, j’ai heureusement eu la chance d’avoir un ami qui m’en a offert un. Mais l’administratif a été énorme et nous a bouffés. Tout en nous minant le moral. Nous avons eu besoin de faire des pauses. Voilà un an que les travaux durent. Et encore aujourd’hui, après avoir nettoyé et renettoyé, nous devons toujours vivre avec ce sable boueux qui remonte dans les joints des carrelages ."

L’administration communale a aidé Christian et sa famille. Si le bourgmestre leur a rendu visite, il espère que des choses ont été mises en place pour éviter une situation similaire.

Car à la rue Auguste Lannoye, ce n’était pas du courant mais bien une lente et inexorable montée des eaux de l’Orne. "Nous nous posons des questions quant aux bassins d’orage et surtout aux évacuations de toutes les nouvelles maisons construites dans le lotissement des Jardins de l’Orne. Nous ne savons pas ce qui est mis en place. Espérons que nous ne serons pas oubliés parce que notre habitation est très proche de Court-Saint-Étienne. Je sais que de nombreuses personnes ont eu leur maison détruite et qu’elles ne sont pas sorties de l’auberge. Nous pouvons encore nous estimer heureux ."

La nécessité d’une démarche supra-communale

Concernant les débordements de l’Orne, il est nécessaire de travailler à l’échelle du bassin-versant de la rivière.

Au bas du village, les anciennes brasseries guibertines sont le réceptacle de celui-ci, soit 105 km² d'eau et de terre venant de Chastre (31,2 km²) et de Walhain (37,9 km²), des communes agricoles à plus de 80%, alors que la cité guibertine ne fait que 18,6 km².

Elle n’a donc que peu d’emprise, tout en étant très impactée. Tout arrive au niveau du camping d’Alvau. Et là, c’est déjà trop tard. Deux ponts y ont été détruits. Mont-Saint-Guibert ne peut accueillir de gros débits. Ponts et pertuis ont des capacités limitées.

À l’automne, une étude du bassin-versant de l’Orne et de ses affluents devrait être bouclée par la Province. Elle permettra de déterminer où mettre en place des stockages d’eau sous forme de ZIT (Zone d’immersion temporaire) ou de ZEC (Zone d’extension de crue), des ouvrages devant être réalisés en amont, soit sur Chastre. D’où la nécessité d’une démarche supra-communale.

« Il importe aussi de relever que des niveaux de pouvoir différents gèrent nos cours d’eau: la Houssière est provinciale et l’Orne régionale , conclut Julien Breuer, le maïeur guibertin. Malgré ces évidentes difficultés de coordination, il faut rester déterminé. Les études et les budgets nécessaires à la construction de ces ouvrages tampons seront conséquents. 2021 reste dans toutes les mémoires: sinistrés, agriculteurs et pouvoirs publics. Battons le fer tant qu’il est chaud! Profitons de la politique volontariste de la Province. Nos citoyens ont besoin d’être rassurés sur le délai et l’ampleur des mesures à mettre en œuvre . »