Bientôt une pergola pour le centre sportif de Mont-Saint-Guibert

"Cet agrandissement est dû non seulement à son succès, mais il permettra aussi d’éviter de fermer trop facilement la cafétéria en période de pandémie suite aux normes en vigueur , explique le directeur du centre sportif Jean Moisse, Jean-Yves Mercier. Le lieu sera bien ventilé. Et, afin d’augmenter le service à la clientèle existante et d’attirer de nouveaux clients, nous pousserons à la petite restauration. D’autant que, bientôt, la nouvelle plaine de jeux sera réalité. Les parents pourront se relaxer et manger un petit bout… en attendant leurs enfants."

Du côté des sportifs, loin d’être mécontents de l’aménagement et de l’agrandissement d’un endroit réputé pour sa chaleur et sa convivialité, ils auraient espéré d’abord bénéficier d’un agrandissement de la salle existante, saturée depuis près de deux décennies. Et pourtant, l’espace nécessaire semble bien être présent.