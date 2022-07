Le Parlement wallon acceptera-t-il une commission spéciale Hamon?

Pour rappel, la société Hamon, basée à Mont-Saint-Guibert et spécialisée dans les systèmes industriels de refroidissement, de dépollution de l’air et de récupération de chaleur, a fait aveu de faillite à la mi-avril. Avant cette faillite, la société guibertine a pu compter sur une centaine de millions d’investissements wallons, via la Sogepa.

"Le risque de perte pour la collectivité wallonne avoisine les 100 millions , note André Antoine. Se pose dès lors la question de savoir si toutes les interventions et en particulier les dernières, par définition les plus risquées au vu de la situation de l’entreprise, étaient nécessaires et, dès lors, justifiées."

De questions, le député perwézien n’en manque pas. Il se plaint par contre de ne recevoir que peu de réponses: "Aucune information ne semble filtrer de la part du gouvernement vers le Parlement, rendant de facto le contrôle du pouvoir exécutif par le pouvoir législatif impossible, alors qu’il s’agit d’une prérogative parlementaire constitutionnelle, regrette André Antoine. Un courrier a été envoyé au ministre-président, le 1er juillet, demandant l’ensemble des pièces justificatives disponibles au sein du gouvernement.Ce courrier reste sans réponse à ce jour."

Le groupe Les Engagés demandera, en outre, que la Cour des comptes puisse réaliser un audit du dossier Hamon.

La question d’un éventuel conflit d’intérêts à voir le président du conseil d’administration de la Sogepa être également administrateur indépendant de la société Hamon reviendra sur la table. Si le ministre wallon de l’Économie a déjà répondu – par la négative –, André Antoine n’est toujours pas convaincu.

Le député veut aussi savoir si, comme l’écrit le média en ligne Lpost, la décision d’investir une dernière fois (20 millions) dans Hamon a été prise contre l’avis de trois des quatre membres du bureau exécutif de la Sogepa.

Une aide d’État déguisée?

Enfin, André Antoine se demande si le dernier investissement de la Sogepa dans l’entreprise guibertine ne pourrait pas être assimilé à une aide d’état, aucun investisseur privé n’ayant pu être trouvé pour s’associer à ce dernier plan de sauvetage. "Pour moi, la question se pose clairement. Un investisseur privé ne se serait probablement pas risqué à pareille opération et n’aurait donc pas accompagné financièrement les pouvoirs publics pour en partager les risques avec eux. Dans cette hypothèse, une intervention publique risque clairement d’être requalifiée d’aide d’État. Quelle pourrait être la réaction du gendarme européen de la concurrence face à un tel manquement?"