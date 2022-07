Corbais recrute pour les Moissons de l’Amitié

Après quelques années d’interruption, Corbais participera à nouveau aux Moissons de l’amitié les 29, 30 et 31 juillet prochains. Ces jeux intervillages s’articulant autour de différentes épreuves culturelles, sportives ou d’adresse se dérouleront à Opprebais. Le thème de l’édition 2022 est « Opprebais fait son cinéma » et l’équipe corbaisienne représentera Jurassic Park. Marie-Céline Chenoy, l’échevine de la jeunesse de Mont-Saint-Guibert, a repris le flambeau pour le comité des Moissons de l’amitié. Et, afin de constituer l’équipe, lance ainsi un appel aux jeunes du village ce samedi 9 juillet à partir de 14 h sur le terrain de football de Corbais.