Faillite d’Hamon: opacité ou théorie du complot?

Le député wallon Germain Mugemangango (PTB), qui défendait cette demande, a fustigé "l’opacité" dans laquelle la majorité laisserait ce dossier.

"Malgré certaines réponses qui ont été données, il reste des points importants toujours dans l’obscurité. Qui a décidé ou comment a été décidé le fait de soutenir de telle manière Hamon avec des sommes importantes d’argent public? Ce n’est toujours pas clair. Y a-t-il conflit d’intérêts ou pas? On a essayé de nous convaincre qu’il n’y avait, formellement, pas de conflit d’intérêts. Cependant, quand deux personnes se trouvent dans deux organes qui doivent décider alors qu’elles ont des intérêts différents, il y a, sur le plan moral, un conflit d’intérêts. Il y a aussi le fait que le conseil d’administration de la Sogepa n’était manifestement pas valablement informé du dossier Hamon avant de décider de continuer à soutenir cette entreprise avec des sommes importantes."

«Une théorie du complot»

Si elle ne voit pas l’utilité de procéder à des auditions, la députée Sabine Laruelle (MR) estime que le parlement wallon ne fait pas l’économie du débat sur la faillite de Hamon: "Quand on entend M. Mugemangango, on a l’impression qu’il y a une théorie du grand complot, que l’on cacherait des choses alors que l’on a rappelé un certain nombre d’éléments et de faits, et alors que le ministre a toujours répondu à l’ensemble des questions qui lui ont été posées" .

«Cet entêtement à ne pas partager les pièces laisse une odeur de suspicion»

Puisqu’il s’apprête à demander une commission spéciale, le député André Antoine (Les Engagés) n’était évidemment pas opposé à des auditions: "C’est la légitime prérogative des parlementaires que de contrôler l’exécutif et ses différents services . Le profond malaise que je ressens dans ce dossier est l’entêtement à ne pas vouloir nous donner les pièces. Il y a des procès-verbaux, tout ce qui accompagne la vie d’une société aussi importante que la Sogepa. Cet entêtement à ne pas partager les pièces laisse évidemment une odeur de suspicion. Pourquoi le ministre ne nous envoie-t-il pas les pièces (du dossier)? On nous dit qu’il y a des informations confidentielles. Si c’est le cas, j’en doute, pas de souci, ce parlement a déjà fait ses preuves. On installe une data room et nous venons consulter les pièces, sans téléphone et sous la surveillance d’un huissier."

«Si un élément neuf arrive, nous pourrions rouvrir la question des auditions»

Si comme le reste de la majorité, il a refusé la demande du PTB, le député Maxime Hardy (PS) a néanmoins laissé entrouverte la porte à des auditions…plus tard: "La Sogepa a aujourd’hui ses propres organes de contrôle, où la grande majorité des partis sont représentés. Si aucun élément neuf n’est apporté dans l’actualité, il n’est pas nécessaire de rouvrir la question. En revanche, si un élément neuf arrive, nous pourrions rouvrir la question des auditions."

Plus tard, dans la même commission, le député Olivier Bierin (Écolo) concédait, toujours à propos d’Hamon: "Il y a un élément sur lequel l’opposition et les groupes de la majorité peuvent se rejoindre: une apparence de conflit d’intérêts, même si, légalement, le président du CA de la Sogepa n’avait pas d’intérêt patrimonial, et il n’y a donc pas de conflit d’intérêts au sens légal. On peut régler cette question dans le cadre des règles qui encadreront le futur outil économique, avec une charte de bonne gouvernance. Le fait de siéger en même temps des deux côtés et d’avoir un mandat indépendant d’un côté alors qu’on est en même temps de l’autre pose question."

«Il est remarquablement facile de dire: “Vous n’auriez pas dû”»

Le ministre de l’Économie, Willy Borsus, n’est pas intervenu à propos de la demande d’auditions: "Il revient au parlement lui-même de discuter de ses travaux et de la manière dont il souhaite les organiser".

Par contre, il a rappelé que le soutien aux entreprises – à plus forte raison quand elles sont en difficulté – n’est pas une science exacte: "Dans ce dossier, la Sogepa, comme d’autres organismes bancaires, s’est retrouvée exposée, à concurrence d’un certain montant qui s’accroît au fil du temps. À un moment, ces organismes doivent s’interroger: faut-il arrêter et perdre l’investissement, ainsi que les perspectives de l’entreprise et l’emploi? Ou en validant, en documentant, en argumentant par un certain nombre d’analyses et d’expertises, faut-il décider de tenter, à la faveur d’une opération supplémentaire, de permettre à l’entreprise de se stabiliser et de déployer son activité et de croître? Évidemment, après coup, il est toujours remarquablement facile de dire: “Vous n’auriez pas dû”."