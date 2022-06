Mont-saint-Guibert: 4 jours d’Axisbeach dès ce jeudi

Ainsi, quatre terrains de beach-volley, ayant nécessité l’apport de 150 tonnes de sable venant de la sablière proche de Renewi, seront opérationnels dès ce jeudi pour un week-end beach de folie.

"Nous sommes un des seuls clubs du pays à organiser un tournoi sur quatre jours, explique Mathieu Vander Vorst. L’après-midi et la soirée de jeudi seront consacrées à un tournoi original pour les entreprises. Avec quatre joueurs sur le terrain, elles seront 20 à se croiser pour du volley sur le sable. Et certaines s’entraînent d’ailleurs depuis plusieurs mois afin de se distinguer."

Vendredi, place aux doublettes, deux contre deux donc, tandis que les journées de samedi et dimanche seront consacrées aux loisirs et, surtout, aux joueurs confirmés qui évolueront à trois contre trois. Au total, en quatre jours, une centaine d’équipes représentant près de 500 joueurs.

"Pour cette 5eédition, l’entrée est toujours gratuite et nous mettons les petits plats dans les grands. Grâce à l’Axisparc et à la société Stoemelings Events de Renaud Dillien, nous avons augmenté la qualité des infrastructures. De nombreux bénévoles du club étaient ainsi à pied d’œuvre pour monter et tout installer afin que tout soit prêt et opérationnel pour ce jeudi."

Mathieu Vander Vorst ajoute que pas mal de surprises seront à découvrir, avant de conclure: "Je suis fier d’œuvrer à la réussite d’un tel événement . Il y a six ans, nous avions lancé cette idée. Nous étions installés sur le parking en face du business center sur deux terrains. La manifestation a effectivement bien évolué au point d’être devenue, en dehors des organisations officielles et de la compétition nationale, un des incontournables du beach-volley dans le pays". Afin de se développer davantage, il reste au beach-volley à développer quatre terrains permanents. À Mont-Saint-Guibert ou du côté du site universitaire?