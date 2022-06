Complément alimentaire à base d’Akkermansia muciniphila: une réponse au problème de santé publique que constitue le surpoids

Quand on sait que l’obésité a triplé entre 1975 et 2020 et que le surpoids devrait toucher 3,3 milliards de personnes d’ici 2030, on peut avancer que la mise sur le marché d’un complément alimentaire à base d’Akkermansia muciniphila apporte une réponse à un problème de santé mondial.