Membre du conseil d’administration depuis mai 2018, Hilde Windels a exercé plusieurs mandats d’administrateur dans l’industrie des sciences de la vie et a été cadre dans ce secteur entre 1999 et 2021.

Elle succède avec effet immédiat à Michel Lussier, désigné CEO par intérim de l’entreprise. Michel Lussier est cofondateur de Celyad Oncology et membre du conseil d’administration depuis 2007. Il succède à Filippo Petti à la suite de la démission de celui-ci, qui vogue vers "d’autres opportunités" .

Filippo Petti poursuivra une mission de consultance jusqu’au 31 juillet.

"Je tiens à remercier Filippo pour sa contribution significative à Celyad Oncology. Sous sa direction, la société est devenue un acteur clé dans le paysage des thérapies cellulaires CAR T, fournissant une base solide sur laquelle Celyad Oncology peut entrer dans sa prochaine phase de stratégie" , a commenté Michel Lussier.

"Au nom du conseil d’administration, je tiens à exprimer notre gratitude pour le dévouement et les efforts de Filippo. Nous lui souhaitons tout le succès possible dans ses futurs projets et nous nous réjouissons de poursuivre l’exécution de la stratégie de Celyad Oncology, qui consiste en la construction d’une société de biotechnologie dynamique dans le domaine des CAR T allogéniques" , a ajouté Hilde Windels.