"Une faillite retentissante , estime André Antoine (Les Engagés). La faillite de la société Hamon pourrait s’avérer être l’une des faillites parmi les plus retentissantes que la Wallonie ait jamais connues, et ce alors même qu’elle détenait la majorité de l’actionnariat.La responsabilité de la Région est donc engagée."

Avant cette faillite, la Région wallonne a investi 128 millions dans l’entreprise guibertine. Lors d’un échange au Parlement wallon, le ministre de l’Économie, Willy Borsus (MR), avait indiqué que ces investissements avaient rapporté une trentaine de millions qu’il convenait de déduire des 128 millions investis. Il n’en reste pas moins une centaine de millions investis en vain.

Le ministre avait aussi précisé qu’il n’était évidemment pas sans risques d’aider des entreprises en difficulté: "Sauver des entreprises en difficulté est difficile et à risque. Mais, dans un certain nombre de situations où la Région s’est portée au secours de l’une ou l’autre activité, elle l’a fait avec succès et avec de très fortes valorisations."

«Pourquoi la Sogepa est-elle intervenue contre l’avis de son propre comité de direction?»

Ces échanges passés au Parlement wallon ne suffisent pas à André Antoine. Le député wallon veut y voir plus clair. Il proposera mercredi prochain au Parlement wallon de mettre en place "une commission spéciale chargée d’examiner les décisions qui ont amené la Sogepa à intervenir dans le capital de la société Hamon, contre l’avis de son propre comité de direction" .

Pour le député, "la responsabilité directe de la Wallonie est donc clairement engagée. Certes, la Wallonie se doit d’épauler et de soutenir les entreprises en difficulté. Mais cela ne dispense pas le gouvernement d’un exercice critique des causes de cette faillite retentissante et des responsabilités particulières dans les choix industriels et financiers qui ont été posés."

Président de la Sogepa et administrateur d’Hamon, un conflit d’intérêts?

André Antoine veut notamment que la commission spéciale puisse confirmer ou infirmer les informations faisant état du fait que trois des quatre directeurs de la Sogepa seraient opposés à la dernière aide pourtant accordée à Hamon. "Il semble que le comité de direction (de la Sogepa) n’ait pas validé la ou les dernières interventions proposées. Un conflit d’intérêts ou, à tout le moins, un manque de discernement par rapport aux principes de légalité et/ou d’opportunité sont-ils à la base de la décision prise par le conseil d’administration?" André Antoine fait référence à la présence du président de la Sogepa au sein du conseil d’administration de Hamon, en tant qu’administrateur indépendant.

À ce sujet, le ministre Willy Borsus a déjà déclaré que "les critères légaux ne permettent pas de conclure à l’existence d’un conflit d’intérêts concernant les interventions financières de la Sogepa" .