Mont-saint-Guibert: une très chaude ambiance à la Fête de la musique

Plus d’un demi-millier de personnes se sont pressées, ces samedi et dimanche en soirée, sur le parking du centre sportif Jean Moisse à l’occasion de la Fête de la musique proposée à Mont-Saint-Guibert. « L’ambiance était très joyeuse et festive, commente Viviane Mortier, échevine de la Culture. Dommage cependant le peu d’enfants participant au concert du samedi après-midi. Peut-être que la température dépassant les 30° a découragé un certain nombre de participants. Mais le nombre de spectateurs était plus important que l’an dernier. Avec pas mal d’entre eux ayant apprécié l’organisation et, surtout, le choix des artistes. »