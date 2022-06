C’est la Fête de la musique au centre sportif ce week-end

Le samedi, après un spectacle (15h) pour les plus petits animé par Olivia Auclair et le groupe des Zayefs, la soirée sera animée par Abbey Road, le plus célèbre des groupes de cover des Beatles en Belgique. Elle se terminera avec un DJ rock.

En juillet et août, en collaboration avec la province du Brabant wallon, place à l’organisation de trois spectacles dans le cadre de l’opération Place aux Artistes. Du théâtre, de la magie et de la chanson avec une vedette qu’il ne faut plus présenter, à savoir BJ Scott. Fin août, séance de cinéma en plein air. Et dès septembre, la nouvelle formule des Dimanches du cinéma. Nous y reviendrons plus en détails.