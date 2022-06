Vandalisme gratuit à Corbais: deux plaquettes arrachées

Désolant et scandaleux de constater cet acte gratuit, d’autant que l’association a payé la réalisation de ces plaques – une trentaine dans le village – sur ses fonds propres. Un véritable travail de mise en valeur du patrimoine du village qui se perpétue depuis plusieurs années maintenant et qui se poursuivra avec la sortie probable d’un nouveau calendrier dans six mois.

Plainte contre X va être déposée. Du côté de l’administration communale, personne n’est au courant. "Je l’apprends par votre média , précise le bourgmestre Julien Breuer (MSG Co-Hé-sion). Dans la commune, nous n’avons pas connaissance d’autres faits du genre. Il y a bien quelques tags ci et là, mais aucun acte de vandalisme tel que décrit."