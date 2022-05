Les portes ouvertes au commissariat de police de Mont-Saint-Guibert ont attiré un millier de visiteurs

Les visiteurs ont fait la file dans toutes les activités proposées. Et les commentaires étaient positifs et enthousiastes. Tout le personnel est ravi de cette initiative couronnée de succès. Et tous se sont donnés à fond pour y contribuer. Nous sommes tellement ravis que nous serions prêts à recommencer dès l’année prochaine. Mais il est vrai qu’une telle journée demande un énorme investissement en temps et en moyens humains. Peut-être donc une nouvelle édition dans deux ou trois ans!"