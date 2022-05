Mont-Saint-Guibert: les jeunes conseillers ont prêté serment

Encadrés par le service jeunesse, les nouveaux jeunes élus ont déjà défini trois projets: mener une réflexion sur la mobilité dans la commune; réaliser une vidéo présentant et expliquant le fonctionnement de leur institution à l’intention des futurs candidats; et participer au projet Be WaPP de ce 5 mai pour une commune plus propre. Pour Marie-Céline Chenoy, ces jeunes "fourmillent de projets pour leur commune" et font preuve d’ "une incroyable implication citoyenne".

Voici la liste des nouveaux jeunes conseillers: Hugo Ancart, Kawthar Balmasoud, Maelys Baudry, Jinane Belkami, Aalae Bellaraj, Mohammed-Taha Bourhlem, Zélie Cairon, Maëlle Cordenier, Zoé Genard, Zoé Gendarme, Morgane Gorller, Marcel Iker, Robin Lemmens, Cyrian Mallinus, Timéo Milissen, Olivia Paquet, Hugo Ruelle, Alexandre Vanhaelen et Gabriel Vazquez.