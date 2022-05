Christine, appréciée de tous, a été tuée dans sa maison où elle aimait accueillir ses proches

Jeudi après-midi, le parquet du Brabant wallon indiquait que l’intention homicide ne fait aucun doute. Des blessures sur le corps de la victime laissent apparaître des traces de coups portés par un objet contondant, a précisé la porte-parole du parquet qui a ajouté qu’une autopsie devait être pratiquée ce jeudi et qu’un juge d’instruction avait été saisi du dossier.

Selon certaines sources, la victime aurait été frappée de plusieurs coups de couteau et un suspect, indiquait-on aussi mercredi soir, aurait été interpellé alors que, dans l’après-midi, le parquet indiquait qu’aucun suspect n’avait déjà été identifié.

Christine Francis était une personne appréciée, notamment dans le centre du village. "Oui, vraiment, c’était quelqu’un de très gentil" , nous a glissé une personne qui la croisait régulièrement dans Mont-Saint-Guibert. "C’est horrible. C’était quelqu’un de vraiment adorable , témoignait hier une de ses connaissances. Je n’habite plus Mont-Saint-Guibert mais on s’est connu quand je cherchais quelqu’un pour mon repassage voici des années maintenant. Je passais régulièrement lui dire bonjour et d’ailleurs, il y avait souvent un peu de monde qui passait chez elle. Elle faisait aussi des ménages et donnait un coup de main à la supérette du centre de Mont-Saint-Guibert."

La famille est sous le choc et souhaite que la justice fasse son travail pour retrouver l’auteur des faits.

Elle se pose de nombreuses questions, d’autant plus que Christine Francis était une personne conviviale, sachant faire preuve de solidarité et désireuse de venir en aide à tous.