On a retrouvé mercredi le corps sans vie de Christine Francis, une dame née en 1958, dans son habitation de la rue Demi-Lune, à Mont-Saint-Guibert. C’est le fils de la victime qui a fait la macabre en rentrant de son travail en fin d’après-midi. La police est rapidement arrivée sur les lieux et a ainsi découvert à son tour le corps de la victime qui, selon des voisins, gisait "dans un bain de sang" .

On a appris ce jeudi soir que la victime aurait été frappée de plusieurs coups de couteau et qu’une personne aurait été interpellée dans le cadre de l’enquête qui a été ouverte.

La victime, Christine Francis, était quelqu’un de fort apprécié, notamment dans le centre du village. La famille est sous le choc après la terrible nouvelle et souhaite que la justice fasse son travail pour retrouver l’auteur des faits.

Des témoignages unanimes

"Oui, vraiment, c’était une personne très gentille" , nous a glissé une personne qui la croisait régulièrement dans Mont-Saint-Guibert.

"C’est horrible. C’était quelqu’un de vraiment adorable , témoigne une de ses connaissances. Je n’habite plus Mont-Saint-Guibert mais on s’est connu quand je cherchais quelqu’un pour mon repassage voici des années maintenant. Je passais régulièrement lui dire bonjour et d’ailleurs, il y avait souvent un peu de monde qui passait chez elle. Elle faisait aussi des ménages et donnait un coup de main à la supérette du centre de Mont-Saint-Guibert." N.My.