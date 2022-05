L'une des meilleures concessions de Porsche Europe est guibertine

"Ces chiffres font plaisir, confie le Grézien Thierry Van Dalen, administrateur délégué, qui a fondé la concession avec son frère, Marc Van Dalen, et Jean-Pierre Mondron. Nous avons régulièrement les meilleurs taux de satisfaction en vente comme en après-vente en Europe pour la marque Porsche. C’est chouette d’avoir quelque chose comme ça en Wallonie. Notre concession tire les autres vers le haut et nous en sommes fiers."

En Belgique, la marque Porsche compte neuf concessions exclusives dont seulement deux sont situées en Wallonie à Mont-Saint-Guibert et Liège. Celle dirigée par Thierry Van Dalen, installée depuis mars 2019 dans l’AxisParc, aux frontières de Louvain-la-Neuve, et dont le bâtiment s’étire sur 2200 m2, est en pleine croissance.

En 2021, année pourtant marquée par la crise Covid, la concession a vendu 403 véhicules neufs sur les 3000 Porsche neuves vendues en Belgique. Un chiffre étonnant. "Cela s’explique par une conjonction de facteurs: l’endroit où l’on est situé, la réputation qu’on a acquise, la qualité des véhicules qu’on vend et aussi, je pense, le fait qu’à la suite de cette crise sanitaire, les gens ont eu envie et de se faire plaisir."

La clientèle est majoritairement issue du Brabant wallon (entre 55 et 65% des clients), mais aussi du Hainaut et de la province de Namur. "Depuis notre arrivée en Brabant wallon, on attire aussi pas mal de clients du Brabant flamand, car nous sommes accessibles pour eux."

Sept ans pour atterrir en Brabant wallon

©eda

Après deux ans à Heppignies (Charleroi), et vingt ans à Gembloux, Thierry Van Dalen est très heureux de son déménagement dans l’AxisParc, même si la route pour arriver à s’installer à ce carrefour entre la RN25, la N4 et la E411 fut particulièrement longue. "On s’est battu pendant sept ans pour pouvoir s’installer ici. On avait d’abord opté pour le terrain qui jouxte le nôtre mais est situé sur le territoire de Louvain-La-Neuve. L’UCL a mis son veto et ne voulait pas d’une concession Porsche sur son terrain. On nous a mis des bâtons dans les roues. Heureusement, la commune de Mont-Saint-Guibert nous a accueillis et nous a bien aidés en nous soutenant notamment dans les différents recours qu’on a dû entreprendre, tout comme on a bien été aidé par l’InBW (partenaire économique et environnemental de la Province du Brabant wallon, NDLR)."

La détermination a fini par payer. Aujourd’hui, Thierry Van Dalen se sent bien dans son nouvel environnement, même si… "Ça devient déjà un peu juste, confie-t-il. Et il n’y a pas de possibilité d’agrandissement."

Mais il ne bougera plus. "Je n’ai aucun regret. On est très bien ici et on est très bien situé. Je pense aussi que notre bâtiment embellit cette entrée de l’AxisParc, c’est généralement ce que les gens nous disent et ça nous fait plaisir."