Mont-saint-Guibert: le boni 2022 devrait largement dépasser le million d’euros

Près d’un million d’euros de boni en 2020, et 322000€ en 2021. La situation financière de Mont-Saint-Guibert, commune de plus en plus attractive puisque, en quatre ans, la population a augmenté de 6%, n’en respire pas moins la santé. Mercredi, les comptes communaux ont ainsi été approuvés à l’unanimité par les conseillers, y compris donc par les trois groupes de l’opposition.