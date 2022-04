Mont-Saint-Guibert: l’Écolo Marcel Ghigny quitte le conseil communal

Candidat bourgmestre lors des élections 2018, l’Écolo Marcel Ghigny – 197 voix et le meilleur score de sa liste – vient de démissionner de son poste de conseiller communal. "Je ne suis ni fâché ni déçu , explique le frais septuagénaire. L’année 2021 fut difficile à gérer suite à l’état de santé de mon épouse. Il était important pour moi de me recentrer sur l’essentiel. Et je peux me le permettre avec un groupe et une locale Écolo qui fonctionnent bien. J’ai passé un peu plus de trois ans sur les bancs du conseil ou en visioconférence. Je retiens le rôle ingrat de l’opposition face à une liste unique qui a remporté la majorité absolue et qui a donc les coudées franches. Avec les conseillers Écolo, nous avons essayé d’être constructifs. Nous avons été écoutés, même si nous sommes impuissants devant la situation. Personnellement, j’apprécie Julien Breuer comme bourgmestre. Il réalise du bon boulot. Je m’en vais et je n’ai de griefs vis-à-vis de personne."